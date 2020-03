Decisione condivisa dalle due amministrazioni comunali in merito all’emergenza Covid-19

GROTTAMMARE/CUPRA MARITTIMA – Novità sulla costa.

Nella mattina di oggi 17 marzo gli operai comunali di Grottammare hanno provveduto a chiudere l’accesso al parco dell’Allegria e, di concerto con l’amministrazione comunale di Cupra Marittima, la pista ciclabile Grottammare-Cupra.

“Ci affidiamo al buon senso di tutti i cittadini affinché evitino di superare i limiti messi in opera a tutela della salute di tutti. Le forze dell’ordine controlleranno eventuali accessi non autorizzati all’area interdetta” si legge in una nota.

