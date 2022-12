Iniziano i lavori per il nuovo tratto di pista ciclabile in via Moretti

Lunedì 7 novembre inizieranno i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale a sbalzo di via Gino Moretti: si tratta del tratto di circa 140 metri che collega via Curzi a via Ugo Bassi, di fronte allo storico plesso scolastico omonimo.

di Mauro Vannini