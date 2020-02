SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Caldo anomalo in Riviera e nel Piceno in questi giorni, benessere per l’anima e il corpo ma le conseguenze, invece, sono nefaste per un settore molto importante della provincia di Ascoli.

Sole e temperature alte anche oggi 11 febbraio e prossimamente.

Qui il nostro articolo precedente

Una gioia per gli occhi ma una disgrazia per l’agricoltura.

Contadini e allevatori sono alle prese con la siccità che da mesi sferza nel Piceno e oltre a questo si sono aggiunte le raffiche di vento che stanno causando danni nei campi e nelle piantagioni.

Sicuramente nelle prossime ore arriveranno “bollettini” dolorosi dalle associazioni di competenza sulla situazione attuale, già pervenuti nel breve periodo.

Si parla tanto del nuovo Coronavirus (giustamente, per carità) ma è ora che venga preso seriamente anche il tema dei cambiamenti climatici per tutelare l’ambiente e pure gli agricoltori e allevatori nonché tante economie locali.

