IMOLA – Le parole degli interpreti dell’Imolese dopo l’1-1 fra i padroni di casa e la Samb.

Gianluca Atzori: “Ci abbiamo creduto fino alla fine e questo ha premiato i ragazzi. Abbiamo fatto un gran primo tempo quando dovevamo andare in vantaggio. Poi il loro gol ci ha tagliato le gambe perché eravamo anche un po’ stanchi, per fortuna siamo riusciti a riagguantarla, abbiamo tenuto testa a una Samb che per me è una squadra forte”.

Filippo Boccardi: “Siamo imbattuti da sette partite e anche oggi siamo scesi in campo per vincere. Secondo me oggi la Samb non ci ha messi sotto, è stata una partita alla pari e il pareggio è un risultato giusto. Non meritavamo di andare sotto a inizio primo tempo”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.