VERONA – Paolo Montero commenta l’1-1 fra Imolese e Samb. “Il pareggio non ci sta stretto, il risultato è giusto. L’Imolese ci ha messi in difficoltà all’inizio. Siamo stati un po’ frenetici quando eravamo sulla loro trequarti, serviva più tranquillita nell’ultimo passaggio”.

Montero non la pensa come Cevoli: “Non mi ricordo una parata di Nobile, non abbiamo sofferto particolarmente l’Imolese. Un brutto campo? Lo era per entrambi. Nessun turnover? No, perché ho visto la squadra bene dal punto di vista fisico, quando ho visto un po’ di stanchezza ho cambiato”.

