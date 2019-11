SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il forte vento di scirocco ha gonfiato l’Adriatico con i noti problemi che si sono avuti nella laguna di Venezia ma anche in altre zona come Trieste. Nella Riviera delle Palme vi sono stati momenti di apprensione per la mareggiata che ha messo a rischio anche la linea degli stabilimenti balneari e alcune porzioni più esposte come la Riserva Naturale della Sentina, dove l’acqua è penetrata per decine di metri, la Balconata sul Mare di Grottammare, tutt’ora interdetta al pubblico e la pista ciclabile tra Grottammare e Cupra Marittima.

La forza dei flutti è stata anche uno spettacolo della natura che in molti hanno fotografato, soprattutto nell’area del Molo Sud di San Benedetto, postazione privilegiata specialmente con le correnti marine provenienti da Meridione. Nella fotogallery di Francesco F., alcuni scatti realizzati stamattina, domenica 17 novembre.

