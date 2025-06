Il MAM, Museo d’Arte sul Mare, inaugurato nel 2012, è un museo permanente all’aperto che si sviluppa sul molo sud di San Benedetto del Tronto.

Camminando proprio sul molo si possono ammirare opere scultoree e pittoriche realizzate da artisti provenienti da tutto il mondo. Sono ben 145 le opere d’arte, 135 scultoree e 10 grandi murali.

Questa è infatti la passeggiata panoramica per eccellenza di questa città. Per molti cittadini e turisti è un luogo del cuore, un punto di ritrovo, da percorrere a piedi o in bicicletta lontano dal traffico.