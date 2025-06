SAN BENEDETTO- Nato nel 1996 con il nome di “Scultura Viva”, il Festival dell’Arte sul Mare è giunto ad una nuova edizione. Il 14 giugno 2025 sono state presentate al pubblico, alla stampa e alle autorità presenti i lavori svolti in questi giorni da giovani artisti che si sono cimentati a produrre dei veri e propri capolavori. In questi anni hanno partecipato diversi artisti nazionali ed internazionali che hanno realizzato pitture murali e sculture ad alto e basso rilievo sulle facce dei blocchi frangiflutto che si trovano lungo il percorso del Molo sud della nostra città. Le opere d’arte presenti sono in totale 237 delle quali 207 sono sculture e 30 sono murali ed installazioni realizzate dai 201 artisti provenienti da 40 nazioni di 5 continenti. Il gruppo scultoreo della Natività e 9 figure in travertino a grandezza naturale che si trovano sugli scogli sono state realizzate dallo scultore locale naif Giuseppe Straccia e hanno ottenuto l’alto patrocinio del Parlamento europeo nel 2018.

Il tema a cui gli artisti si sono ispirati in questa edizione è stata la poesia e le opere prodotte hanno messo in evidenza il forte legame tra arte e poesia che nel corso dei secoli è stato sempre molto marcato. “Quest’anno essendoci a tema la poesia e visto che la pittura è poesia e la poesia è pittura, come diceva Simonide, un poeta greco del V secolo a. C., ho fatto fare dei bassorilievi che sono poesia. Questi giovani sono stati molto bravi perché in 8 giorni hanno fatto lavori che hanno superato il concetto di bassorilievo” ha affermato il direttore artistico Piernicola Cocchiaro.

Il Festival ha un triplice scopo educativo: quello di consentire al pubblico di vivere in diretta la realizzazione di un’opera d’arte, di educarlo all’arte attraverso mostre, conferenze, workshop e infine di incrementare di anno in anno, con nuove opere, il Museo d’Arte sul Mare della città. Alla presentazione delle opere realizzate hanno partecipato vicesindaco Tonino Capriotti e il sindaco Antonio Spazzafumo che hanno ringraziato tutta l’organizzazione e tutti i partecipanti per il loro lavoro e la loro passione