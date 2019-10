SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prende posizione il Presidente del Comitato di Quartiere Marina di Sotto in merito all’apertura di via Lombroso, la strada che, una volta completata, dovrebbe unire via Piemonte a viale dello Sport e quindi, senza interruzioni, il centro e la stazione fino a Porto d’Ascoli.

“A prescindere che non è esclusivamente il Comitato di quartiere o il Presidente che vuole la rotatoria già prevista da tempo dal Comune nel Piano particolareggiato San Pio X, inoltre confermata durante una Assemblea Pubblica richiesta dagli stessi abitanti di via Lombroso – scrive Alfredo Isopi – Invece è la maggioranza dei residenti del quartiere e della città che la vuole. Un’opera purtroppo essenziale per l’evoluzione urbanistica che ha avuto l’ambito del quartiere “Marina di Sotto”.

