SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È avvenuta stamane, presso la sala consiliare del Comune di San Benedetto, la conferenza stampa (convocata dai Comitati di Quartiere) di presentazione della manifestazione “Passeggiata sul lungomare della città con visita dei giardini tematici”. L’evento avrà luogo domenica 29 maggio, dalle 9.30 alle 12 circa, a partire dalla Rotonda Salvo D’Acquisto di Porto d’Ascoli. L’appuntamento, con ritrovo alle ore 9, vedrà il gruppo scout del Cngei coinvolto in attività di pulizia, assistiti da biologi e da una “gabbianella” della Picenambiente, che seguirà il percorso dei ragazzi. Alle ore 12, invece, al ‘Giardino dei Bambini’, si terrà un rinfresco finale di conclusione dell’evento.

Numerose le figure presenti in mattinata in Municipio per l’illustrazione delle modalità di svolgimento dell’evento e degli scopi dell’attività: tra esse, l’assessore Andrea Sanguigni, i consiglieri Elena Piunti, Simone De Vecchis e Domenico Novelli, il presidente del comitato del quartiere di ‘Marina di Sotto’ Alfredo Isopi, il presidente del quartiere ‘Mare’ Leo Sestri, il vicepresidente dell’Avis Bruno Bernabei e il capogruppo del Cngei (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani) Gisella Fioroni.

Così ha aperto la conferenza Alfredo Isopi, presidente del comitato del quartiere di ‘Marina di Sotto’: “Con questa iniziativa vogliamo far conoscere ai nostri ragazzi il patrimonio della nostra città, in cui la natura la fa da protagonista per essere scoperta tra palmizi, laghetti e giochi d’acqua. Lo scopo è quello della conoscenza, stimolando al tempo stesso le sensazioni del contatto con la natura con i ragazzi. L’attività vuole essere anche da stimolo per noi adulti e per l’amministrazione comunale, in una comunità che non tutti conoscono. Chiediamo che questo patrimonio venga valorizzato. La finalità primaria dell’evento è richiamare l’attenzione affinché questi beni vengano conservati nel miglior modo possibile e non abbandonati.

“I quartieri sono le sentinelle della città – ha dichiarato Leo Sestri, presidente del quartiere ‘Mare’. Ci siamo occupati di problematiche varie, sollecitando un dibattito all’amministrazione e alla città per poter discutere su tematiche importanti. I quartieri si rinnoveranno il 4 e 5 giugno, e abbiamo pensato di occuparci di un grande tema come il decoro urbano. I giardini tematici devono essere tenuti bene, affinché si possa dire che la nostra città venga definita dagli altri come bella e accogliente. Abbiamo un patrimonio arboreo eccezionale, ma con pochi addetti. I giardini tematici, nati nel 2004, non riescono ad essere curati. L’amministrazione deve puntare a fare in modo di dare risorse all’ufficio per far sì che questi giardini tematici possano vivere. È un progetto che tutti sono tenuti a rivedere, per questo dobbiamo trovare le risorse che servono per poterli mantenere come vogliamo. Vogliamo riscoprire questi giardini in cui oggi i ragazzi, purtroppo, fanno di tutto e di più. Dobbiamo cercare di evitare questi episodi: basta fare un’ordinanza e unire ad essa dei maggiori controlli delle autorità”.

Il commento di Elena Piunti, consigliera del Comune di San Benedetto: “Ennesima dimostrazione che la sinergia e la collaborazione per la realizzazione del bene comune funziona. Siamo contenti, riconosciamo che questi giardini tematici sono un patrimonio dell’intera città di San Benedetto, e non solo dei singoli quartieri. Ringrazio Lanfranco Cameli per l’accelerazione dei lavori di pulizia e il sostegno dell’Avis che ci ha permesso di realizzare le targhe dei vari giardini (una per ognuno). Ci sono giovani volenterosi che iniziano ad imparare il rispetto verso sé stessi e verso la natura”.

Alla conferenza era presente anche Andrea Sanguigni, assessore con deleghe al sociale e alle politiche giovanili: “Su certi temi non si fa mai abbastanza. La cosa più bella di questo coinvolgimento è il messaggio: educare le persone a sentirsi responsabili dei luoghi che vivono. Gli scout hanno come obiettivo il sentirsi protagonisti”.

Sostenitrice dell’evento anche l’Avis di San Benedetto, presente stamane attraverso la figura del vicepresidente Bruno Bernabei: “Abbiamo accettato subito questo invito perché parliamo di verde, di salute e di rinnovamento di uno dei lungomari più belli d’Italia. Per noi è importante la visibilità della nostra associazione e siamo sempre molto disposti ad aiutare ciò che fa il bene di San Benedetto”.