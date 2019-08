SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica primo settembre ci sarà il primo match casalingo per i rossoblu con inizio alle ore 17.30.

Samb-Triestina in un “Riviera delle Palme” riqualificato e pronto ad abbracciare i suoi eroi per una nuova stagione partita molto bene con la vittoria di Fano. Tra i protagonisti del team di Paolo Montero c’è Francesco Orlando, intervistato dalla società rossoblu.

Francesco Orlando dichiara in una videointervista rilasciata sul sito: “Sono molto felice per la vittoria di Fano e la rete realizzata che non arrivava da due anni. Ma in primis è stato importante portare a casa i tre punti. Ora testa alla Triestina”.

Già, a San Benedetto è già attesa per la prossima gara: “C’è un’aria buona nello spogliatoio, vogliamo arrivare al Riviera delle Palme al massimo della condizione. Ascoltiamo i veterani della squadra che ci raccontano dell’accoglienza che troveremo allo stadio. Ogni giorno ci stiamo allenando bene per arrivare in buona forma”.

