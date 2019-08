Il capitano rossoblu lancia la carica per il match contro la Triestina. Abbonamenti, superata quota mille

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Francesco Rapisarda, testimonial della campagna abbonamenti oggi 27 agosto (superata quota mille) insieme a Iacopo Cernigoi, è intervenuto ai microfoni della Samb per analizzare la vittoriosa trasferta di Fano.

“Era importante partire con il piede giusto, così come fare risultato fuori casa – ha dichiarato il capitano rossoblu – Ma è già tempo di lasciarci alle spalle la prestazione e il risultato di Fano e iniziare a pensare alla gara di domenica prossima”.

Il capitano chiama quindi a raccolta il popolo rossoblu per l’esordio casalingo, che lo vedrà, tra l’altro, festeggiare la presenza numero 100 con la Samb.

“La Triestina è una delle squadre più accreditate, costruita sicuramente per vincere e verrà qui con l’intento di fare risultato. Noi però giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico, e mi auguro di vedere un Riviera pieno e pronto, come sempre, a sostenerci fino alla fine”.

