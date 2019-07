Tra i personaggi che abbiamo invitato a premiare squadre e singoli vincitori di premi gli ex Samb Antonio Pigino, Piero Pucci e Alfiero Caposciutti oltre all’assessore ai quartieri di San Benedetto Andrea Traini. A festeggiare con S.Antonio anche il senatore Giorgio Fede

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è concluso ieri il 3° Trofeo Riviera Oggi, il torneo di calcio a 5 organizzato dal 2017 dalla nostra redazione. Sant’Antonio batte Agraria 7-3 in finale e subentra a Albula Centro come campione del 2019. L’anno precedente, al debutto per la manifestazione. invece aveva vinto Marina Centro.

Tra i personaggi che abbiamo invitato a premiare squadre e singoli vincitori di premi gli ex Samb Antonio Pigino, Piero Pucci e Alfiero Caposciutti oltre all’assessore ai quartieri di San Benedetto Andrea Traini.

Presente anche il senatore Giorgio Fede (del quartiere S.Antonio), qui ritratto durante i festeggiamenti con il mister Tony Alfonsi e il presidente del comitato di quartiere Pietro Colucci

Qui di seguito una gallery con tutte le premiazioni

Targhe, coppe e medaglie sono realizzate da Il Campione

1)Premio all’arbitro Nicola Di Pierro offerto dalla cantina Il Conte Villa Prandone e da The Beer Shop

2) Premio speciale per la tifoseria di Paese Alto offerto dalla cantina Il Conte Villa Prandone

3) Premio partecipazione agli altri quartieri non finalisti, qui in foto Marco Laudi e Guerino Di Berardino per i quartieri Salari e Albula Centro che sono usciti nelle fasi iniziali

Guerino Di Berardino, presidente del quartiere campione uscente (Albula Centro) consegna il Trofeo al direttore di Riviera Oggi Nazzareno Perotti

4) Miglior portiere del torneo: Luca Tirabassi (premia Antonio Pigino)

Statuetta + buono taglio e barba dal valore di 30 euro da Mas Mau Salon

1 birra artigianale di The Beer Shop

5) Gol più bello del torneo: Daniele Shkreta (premia Piero Pucci)

Statuetta + bottiglia vino Il Conte Villa Prandone

1 birra artigianale di The Beer Shop

6) Miglior giocatore del torneo: Guido Di Fabio (premia Piero Pucci)

Targa + Buono da 1 Kg gelato presso Gelateria Carboni

1 birra artigianale di The Beer Shop

7) Miglior Allenatore del torneo: Ferdinando Capriotti (Mare, premia Antonio Pigino assieme allo staff della pasticceria Sebastiano)

Targa + orologio stilizzato realizzato dall’associazione “Amelia” + apericena 4 persone pasticceriaSebastiano di Cupra Marittima

8) Capocannoniere: Antonio Camilli (premia Alfiero Caposciutti)

Statuetta + Prosciutto del salumificio Stipa

1 birra artigianale di The Beer Shop

9) Squadra 4^ classificata (Paese Alto, premia Nazzareno Perotti)

Coppa + medaglie

10) Squadra 3^ classificata

Coppa+ medaglie

15 buoni gelato da Gelateria Carboni

12 bottiglie di Caffè del Marinaio

11) Squadra 2^ classificata, Agraria. Premia l’assessore ai quartieri Andrea Traini

Coppa + medaglie

Cena per 15 persone offerta dal ristorante Infrizato

Orologio Stilizzato realizzato dall’associazione “Amelia”

Cassetta di vino offerta dalla cantina Saladini Pilastri

12) Squadra 1^ classificata: S.Antonio, premia l’assessore ai quartieri Andrea Traini

Trofeo Riviera Oggi che verrà aggiudicato definitivamente al vincitore di due tornei

Coppa + medaglie

Buono da 500 euro presso i Supermercati Elite

Cena per 15 presso il locale Fronte Del Porto

15 buoni viaggio offerti dall’agenzia Pertur

