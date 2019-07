A fine match le parole di Tony Alfonsi e dei fratelli William e Cristian Belardinelli. Festeggiamenti in campo con coriandoli, spumante e cori

Sant’Antonio-Agraria, il Film. Guarda il video!

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – C’è ancora entusiasmo attorno al Torneo dei Quartieri, terminato il 30 giugno al Centro Sportivo “Eleonora” di Porto d’Ascoli.

Il Trofeo Riviera Oggi, edizione 2019, è andato al quartiere Sant’Antonio che ha sconfitto in finale Agraria con il risultato di 7 a 3 davanti ad un numeroso pubblico.

Un punteggio che, però, non deve ingannare chi non ha assistito alla partita: il team di Tony Alfonsi ha subito inizialmente la grande fame della squadra di William Belardinelli, tanto che a fine primo tempo i neroviola (nella finalissima in neroblu) erano campioni del torneo poiché conducevano per 2 a 1.

Nella seconda frazione prima la rimonta dei verdi (in finale con la tenuta nera), il pareggio momentaneo di uno scatenato Cristian Belardinelli, autore di una tripletta, e alla fine il dominio e la forza di Sant’Antonio complice anche la stanchezza degli avversari.

Un match iniziato, come di consueto, con le note di “Nuttate de Lune”, che ha accolto le squadre in campo. Durante la gara agonismo intenso ma sempre gioco corretto, controllato dall’arbitro Nicola Di Pierro.

A fine partita la gioia di Tony Alfonsi & Co che portano a casa non solo la Coppa del Trofeo Riviera Oggi ma anche riconoscimenti personali come il miglior gol nella competizione (Daniele Shkreta), il miglior calciatore del torneo (Guido Di Fabio) e il titolo di capocannoniere andato ad Antonio Camilli.

Le parole del mister di Sant’Antonio dopo la finale vinta: “Primo pensiero alla finale del 2017 persa perché non eravamo al completo, stavolta lo eravamo ed è andata bene. All’Agraria va riconosciuto di averci fatto soffrire, hanno giocato bene e probabilmente sono giunte in finale le migliori squadre. Dalla nostra avevamo probabilmente più esperienza e qualità nei giocatori, sono felicissimo per questa vittoria”.

Intervistato anche il mister-giocatore di Agraria, William Belardinelli: “Il primo tempo eravamo in vantaggio e campioni. Nel secondo tempo siamo andati all’inizio sotto, poi l’abbiamo ripresa ma alla fine è arrivata la sconfitta. Bravi loro, peccato perché per come si stava mettendo il match sembrava possibile un esito diverso. Faccio comunque grandissimi complimenti ai miei compagni che sono stati encomiabili fin dalla prima gara. Bravissimi, sono orgoglioso di loro”.

Ai nostri microfoni anche il fratello, bomber Cristian Belardinelli, autore di tre gol che però non hanno portato alla vittoria: “La mia tripletta non è bastata, abbiamo buttato la finale. La loro rete a fine primo tempo, che ha riaperto il match, ci ha destabilizzato. Eravamo in vantaggio di due reti. Sant’Antonio si è dimostrato un team più forte ma ci riproveremo sicuramente l’anno prossimo”.

Premiazioni in campo con la presenza dell’assessore comunale Andrea Traini e le vecchie leggendarie glorie rossoblu Piero Pucci e Alfiero Caposciutti.

Coriandoli, spumante e cori per il Sant’Antonio vincitore del Trofeo Riviera Oggi 2019.

Ecco il film della Finale, andata in scena il 30 giugno. Buona visione e complimenti a tutti. Di seguito anche i vari albi d’oro individuali e di squadra del Torneo dei Quartieri.

