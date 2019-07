SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il torneo dei quartieri che organizza Riviera Oggi è anche questo, la bella lettera che ha scritto il mister di Sant’Antonio Tony Alfonsi, vincitore dell’edizione 2019 della competizione. C’è una dedica speciale a Riccardo Giuliani, scomparso recentemente.

“Grazie a Riviera Oggi per l’organizzazione del torneo e complimenti a tutte le squadre partecipanti. Confermiamo che saremo pronti a difendere il titolo il prossimo anno, augurando la presenza di tutti i quartieri.

Grazie alla squadra. Al portiere Vallorani, il meno battuto del torneo. Ai giovani Quondamatteo, Camilli, Addarii e Shkreta, che in campo hanno messo la

loro esperienza.

Agli Under Alfonsi, Cinaglia e Giuliani, che hanno dimostrato di essere una grande risorsa per il futuro. A Sergio Bruni, che ci ha aiutato nelle partite in cui avevamo assenze, e a Mino Bruni, il veterano, che pur non giocando mai per malanni fisici è parte integrante

della squadra.

Una menzione speciale per il “ragazzo” Guido Di Fabio, premiato come miglior giocatore del torneo, che ha dimostrato un attaccamento speciale alla squadra e come ci si possa ancora divertire in campo nonostante i successi. Spero di poterli confermare tutti per il 2020.

Grazie alla tifoseria che ci ha sempre incitato. Grazie al Comitato di Quartiere e all’associazione Antoniana Eventi. Grazie allo sponsor “Il Gelataio” che ci ha sostenuto con la divisa, il gelato e

l’acqua.

Il premio di 500,00 euro sarà devoluto ad alcune famiglie da concordare con l’assessore ai servizi sociali. Una dedica personale per questa vittoria all’amico Riccardo Giuliani che avrà sicuramente festeggiato in cielo”.

Tony Alfonsi, il Mister

