SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il servizio di biblioteca arriva direttamente in spiaggia grazie all’iniziativa “Biblioteca da aMare”. Nei mesi di luglio e agosto, sarà possibile prendere in prestito i libri messi a disposizione della Biblioteca comunale “Giuseppe Lesca” e leggerli comodamente sotto l’ombrellone.

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.

La Biblioteca, infatti, avrà una postazione a carattere stagionale in prossimità della spiaggia cittadina al fine di offrire il servizio di prestito librario a residenti e turisti. La sede di “Biblioteca da aMare” sarà in via delle Tamerici, 5 al centro Informazione e Accoglienza Turistica davanti alla statua del Pescatore.

I fumetti e i 600 volumi di vario genere si potranno prendere gratuitamente in prestito per una durata complessiva di 20 giorni, grazie a una semplice registrazione. Inoltre, si potranno prenotare testi dalla biblioteca centrale e ritirarli massimo il giorno seguente presso lo sportello in spiaggia.

Novità di quest’anno è la prenotazione del proprio libro tramite un messaggio whatsapp o un Sms al numero 334 6081476 e l’attivazione del servizio di prestito direttamente sotto l’ombrellone grazie alla collaborazione di due operatori del servizio civile. Il libro sarà recapitato in spiaggia il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 13.

Ecco un’altra novità della Biblioteca “Giuseppe Lesca”: la possibilità, per gli utenti iscritti in biblioteca, di consultare i migliaia di ebook dei maggiori editori italiani al sito marche.medialibrary.it. Si tratta di una piattaforma digitale messa a disposizione dalla Regione Marche che ha investito oltre 300 mila euro per permettere l’ingresso nel network nazionale. Sul sito sarà anche possibile la consultazione di quotidiani, nazionali e internazionali, integralmente sfogliabili in maniera gratuita. Il servizio è anche integrato con Spotify.

I ringraziamenti per l’iniziativa “Biblioteca da aMare” arrivano dal sindaco Piunti, il quale annuncia che la biblioteca centrale resterà aperto anche nei pomeriggi del mese di agosto e aggiunge: “La finalità è incentivare la lettura e disincentivare l’uso smodato del cellulare che diventa uno strumento per prenotare un libro che distragga dallo stress della città”.

L’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri si aggiunge ai ringraziamenti e afferma: “Stiamo portando avanti con continuità l’idea dei luoghi della cultura aperti e prossimi. Aperti perché garantiamo un’apertura maggiore della biblioteca, richiesta dagli studenti. Prossimi perché il fatto di avvicinarla a una realtà balneare importante come quella di San Benedetto ci permette di farci conoscere e di agevolare un servizio educativo”.

“Da qui alla fine del mandato con la biblioteca riusciremo a fare tante cose positive, come la biblioteca multimediale. Uniamo le novità alla piacevolezza della carta” conclude Ruggieri.

Per maggiori informazioni: 334 6081476. Email: biblioteca@comunesbt.it. Sito internet : www.bibliotecalesca.wordpress.com

