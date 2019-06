PORTO SANT’EPIDIO – E’ stato deferito un uomo per una “passeggiata” invece di stare nella propria abitazione in questi giorni a Porto Sant’Elpidio.

Nulla di male, penseranno in molti: peccato, però, che il 43enne in questione, italiano, era ai domiciliari e doveva scontare tra le mura il provvedimento emesso nei suoi confronti.

I carabinieri di Porto Sant’Elpidio non hanno trovato in casa la persona ed è scattata la denuncia per “evasione”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.