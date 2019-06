Partita tirata e in bilico fino all’ultimo ma gli uomini di William Belardinelli la spuntano: affronteranno una fra S.Antonio e Mare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La prima delle due semifinali del Trofeo Riviera Oggi (il torneo di calcio a 5 fra vede di fronte i quartieri Paese Alto e Agraria, vincitori, rispettivamente dei raggruppamenti B e C. Chi vince va in finale dove affronterà la vincente della sfida delle 21 e 30 fra S.Antonio e Mare.

La “curva” di Paese Alto sostiene i gialli

Formazioni:

PAESE ALTO: 9 Valerio Pignotti, 6 Filippo Gaetani, 4 Maurizio Gaetani, 11 Andrea Vignoli, 12 Luca Tirabassi, 8 Matteo Traini, 3 Andrea Traini, 2 Paolo Vecchiarelli, 5 Simone Franchi, 10 Oscar Massi. All.: Valerio Pignotti.

AGRARIA: 19 Cristian Belardinelli, 4 William Belardinelli, 6 Alessandro Materazzi, 11 Matteo Pasqualini. 2 Angelo Sandroni, 1 Samuel Tavoletti, 23 Alessio Urbani, 3 Alessio Schiavi, 14 Gianluca Angelozzi, 17 Marco D’Angelo. All: William Belardinelli.

Tabellino:

Paese Alto – Agraria: 4-5

Marcatori: 4’ pt Alessio Schiavi(A), 13’ pt Matteo Pasqualini (A), 18′ pt Matteo Pasqualini (A), 21′ pt Vignoli (P), 1’st Angelozzi (A), 5′ st Vignoli (P), 13′ st Vecchiarelli (P), 14′ st Belardinelli W. (A), 22′ st Tirabassi (P).

Ammoniti:

Espulsi:

La partita

primo tempo

Partita piuttosto viva sin dall’inizio con Paese Alto che prova a fare la partita ma si espone ai contropiedi dei viola di Belardinelli che infatti al 4′ passano in vantaggio con Alessio Schiavi. I gialli provano a reagire ma per due volte le speranze si infrangono contro il palo con Valerio Pignotti e Andrea Traini. Agraria a questo punto li punisce e al 13′ va sul 2-0 con Matteo Pasqualini.

Al 18′ è 3-0 per Agraria ancora con Matteo Pasqualini che infila Tirabassi dopo un rimpallo sul palo. Al 21′ Vignoli accorcia per i gialli e il primo tempo si chiude sul 3-1 per gli uomini di Belardinelli.

secondo tempo

La ripresa si apre subito con un gol di Angelozzi per Agraria che va sul 4-1 ma Paese Alto continua ininterrottamente ad attaccare colpendo altri due pali, finalmente al 5′ Vignoli trova la doppietta personale e adesso il risultato è di 4-2 per Agraria.

Dopo una serie di botta e risposta, Paese Alto riesce a trovare il gol del 4-3 e rifarsi sotto al 13 con Vecchiarelli ma Agraria spegne subito l’entusiasmo riportandosi sul 5-3 con un bel gol di William Belardinelli. A 3′ minuti dalla fine, quando qualche speranza stava scemando fra i gialli è il portiere Tirabassi a trovare un gol a sorpresa per Paese Alto che si porta sul 5-4

