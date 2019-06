Grande partecipazione alla Palazzina Azzurra per i cinque finalisti del famoso riconoscimento letterario. Poi nella coda Missiroli afferma: “Che palle Joyce” ma nel pubblico non tutti la prendono bene. Come per i vasi regalati alla fine solo alle tre donne

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Due piccole code un po’ vivaci al termine della perfetta serata d’altro canto, organizzata dall’associazione “I luoghi della scrittura” alla Palazzina Azzurra di San Benedetto e coordinata da Mimmo Minuto con i cinque pretendenti al Premio Strega 2019.

Grande folla in Palazzina con posti tutti occupati e tanti che sono comunque rimasti in piedi per ascoltare la cinquina: Benedetta Cibrario con “Il rumore del mondo”, Claudia Durastanti con “La straniera”, Marco Missiroli con “Fedeltà”, Antonio Scurati con “Il figlio del secolo”, Nadia Terranova con “Addio fantasmi”.

Dopo le risposte degli autori alle domande di Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci, curatrice del Premio Strega, il finale ha riservato alcuni momenti un po’ caldi, e non ci riferiamo alla temperatura serale tipicamente estiva.

Proprio Missiroli, parlando del suo libro, ha citato, per contrasto, James Joyce: “Si può dire? Che palle, Joyce”. Alla fine delle presentazioni c’è stato il consueto spazio per le domande dei presenti, e il primo ad intervenire è stato Filippo Massacci, persona molto conosciuta nell’ambiente letterario locale, il quale ha difeso Joyce (spesso Massacci ha organizzato anche incontri di approfondimento sullo scrittore irlandese): “Oggi, 16 giugno, è il Bloom’s Day e proprio quest’anno, finalmente dopo 70 anni dalla sua pubblicazione, è stato tradotto in italiano un altro capolavoro di Joyce, The Finnegans Wake. Ma non è serio ridurre Joyce al solo Ulisse. Se prendiamo la raccolta di racconti The Dubliners ci sono delle vette altissime e l’ultima pagina di The Dead è uno dei vertici poetici assoluti della letteratura di ogni tempo”.

Il pubblico alla Palazzina per il Premio Strega. Al centro si riconosce Filippo Massacci

Al che Missiroli ha poi replicato: “La letteratura e l’arte sono soggettività. Mia madre mi metteva sempre sul comodino Italo Calvino, ma io non riuscivo a leggerlo e lei scherzava: Se non leggi Calvino allora non sei mio figlio. Poi a 25 anni ho superato il trauma di Calvino e se vuole ci scambiamo la mail e le dico quando mi è nato il trauma di Joyce”.

Ma non è finita qui. Alle tre donne della cinquina è stato fatto dono, dalla società cooperativa La Fabbrica dei Fiori, di un vasetto con dei fiori. Al che i due uomini, Scurati e Missiroli, hanno scherzato dicendo che volevano anche loro il vaso con i fiori. Gli organizzatori, di rimando, hanno promesso di ricompensarli con una bottiglia di Caffè del Marinaio, liquore tipico sambenedettese. Claudia Durastanti un po’ ripiccata pur sempre col sorriso sulle labbra, a quel punto ha aggiunto: “Alle donne i fiori e agli uomini da bere: io direi che è bene finirla con questo sessismo”.

E Premio Strega sia.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.