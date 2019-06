Così in una nota gli ormai ex consiglieri Attilio Zumpano, Gianna Pulsone, Tiberio Travaglini e Marino Galli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO “La nostra decisione di dimetterci è scaturita dal fatto di aver preso coscienza di non condividere le posizioni o meglio le non posizioni del comitato. Non esiste un lavoro di squadra ma si cerca di tirare l’acqua al proprio mulino. Le idee (se ce ne fossero) andrebbero condivise e discusse”.

Così in una nota i consiglieri del comitato di quartiere Agraria che si sono dimessi ovvero Attilio Zumpano, Gianna Pulsone, Tiberio Travaglini e Marino Galli.

