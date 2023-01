SAN BENEDETTO – Situazione di degrado presso il Centro Sportivo Sabatino D’Angelo. Il manto stradale per l’accesso alla struttura risulta essere seriamente danneggiato, nonché pericoloso per il transito dei veicoli.

Si tratta di solo uno delle tante criticità riscontrate da cittadini e genitori che, unendo le forze, hanno lanciato una petizione per richiedere un intervento urgente da parte dell’Amministrazione Comunale.

“Il fondo stradale è pieno di numerosi dislivelli, avvallamenti e buche determinati sia dall’usura e dalle intemperie, sia soprattutto da lavori realizzati non a regola d’arte” fanno sapere dal comitato.

E ancora: “La segnaletica orizzontale è inesistente, cosi come è carente l’illuminazione notturna. Tutte queste condizioni costituiscono insidie assai pericolose che si acuiscono con la pioggia. Ne consegue l’elevato rischio per i tanti bambini che quotidianamente si recano al Centro Sportivo per fare attività sportiva”.

Una delle criticità maggiori a detta del comitato è stata l’inefficienza dei lavori di manutenzione stradale a “pronta ripresa” o “adesivo” che, come ampiamente dimostrato, sono del tutto inefficaci sul lungo periodo.

Concludono inoltre dal comitato: “Questa tipologia di riparazioni crea delle autentiche zolle d’asfalto, che giacciono sulla strada e diventano un ulteriore pericolo per i passanti sia essi pedoni che automobilisti”.