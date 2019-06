SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Situazione del Centro Agroalimentare, il consigliere comunale dell’Udc Domenico Pellei il prossimo 15 giugno presenterà in consiglio comunale la seguente interrogazione.

Di seguito il testo integrale:

Il sottoscritto Domenico Pellei, Capogruppo consiliare di UDC – Popolari San Benedetto Tr.,

Premesso

• che il Centro Agro-Alimentare Piceno spa (d’ora in poi CAAP) svolge attività di locazione degli immobili di proprietà (occupate per oltre il 90% della disponibilità), ad operatori del Settore Agro-Ittico-Industriale e dei Servizi, e delle relative attività gestionali condominiali e dei servizi connessi (illuminazione, scarichi dei reflui, rifiuti, accessi controllati, …), la pubblicità, la promozione, organizzazione e sviluppo, marketing;

• che il Comune di San Benedetto del Tronto è socio maggioritario in partecipazione di oltre il 43% del capitale sociale del CAAP;

Considerato

• che la Regione Marche (partecipazione del 33,87 al capitale sociale), per mezzo di un proprio funzionario, ha dichiarato all’assemblea dei soci del 14 maggio scorso che intende “liquidare” le proprie quote;

• che le Province di Fermo (partecipazione del 5,35 al capitale sociale) e Ascoli Piceno (partecipazione del 6,96 al capitale sociale) hanno già manifestato la medesima volontà;

• che il perseguimento dello scioglimento e della liquidazione della società senza alcuna preliminare approfondita valutazione di ipotesi di risanamento della stessa, potrebbe costituire danno valutabile anche sotto il profilo della responsabilità erariale;

• che specificatamente al valore delle quote partecipate da questa amministrazione comunale il possibile danno al patrimonio si quantificherebbe in oltre 2,7 milioni di euro;

• il Centro Agro-Alimentare Piceno, primo Centro Agroalimentare all’ingrosso costruito ed inaugurato nel 1997 con i fondi statali rischia di fatto di diventare, nel contesto nazionale, l’unica struttura del genere su oltre 20 Centri Agroalimentari all’ingrosso ad essere abbandonata dagli Enti Pubblici;

Tutto ciò premesso

Interroga il sig. Sindaco per sapere e conoscere

• quali sono le strategie messe in campo da questa amministrazione riguardo la gestione di tale preoccupante scenario;

• se si intende svendere il CAAP ed aprire la strada a potenziali speculazioni;

• se si intende alzare il sedere dalla poltrona ed andare in Regione a rivendicare i diritti di questo territorio e contrastare lo sperpero di denaro pubblico.

Si chiede cortese risposta al prossimo Consiglio Comunale in programma.

