SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “A San Benedetto del Tronto abbiamo tenuto il primo concerto di ‘Personale’. Grazie per la calorosa accoglienza, so anche che molti di voi venivano da lontano e grazie anche anche a chi non c’era, per tutti i messaggi di affetto che avete pubblicato. Il 7 maggio si continua da Firenze fino a…non si sa. Vi voglio bene”.

Così Fiorella Mannoia sui Social commenta la Data Zero al Palariviera di San Benedetto del nuovo tour. Ringraziamenti calorosi al pubblico accorso in platea.

