SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Disagi alla circolazione in Riviera nella mattinata del 7 marzo.

Traffico intenso a San Benedetto a causa dei lavori in via Pasqualini per le nuove conduttore idriche da parte della Ciip. Statale 16, viale dello Sport e De Gasperi intasate, anche la zona centrale sambenedettese.

Dalle 9 alle 20, vietato il transito nella corsia est (direzione San Benedetto-Grottammare). Ieri, 6 marzo, sempre dalle 9 alle 20, vietata al transito la corsia ovest (direzione Grottammare-San Benedetto).

Lavori annunciati il 28 febbraio.

Qui l’articolo

Tante le lamentele da parte degli automobilisti sambenedettesi e non.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 116 volte)