MARTINSICURO – In un bel giorno di piena estate, il rifacimento dell’asfalto della rotonda all’imbocco di Martinsicuro ha paralizzato la viabilità su tutta la costa Adriatica a cavallo tra Marche e Abruzzo.

Disagi per gli automobilisti che oggi, 25 giugno, devono attraversare il fiume Tronto in direzione sud, con code chilometriche in cui si procede a passo d’uomo. Per fare un brevissimo tragitto si impiega oltre un’ora e mezza.