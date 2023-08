SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono in corso sul territorio comunale indagini sull’andamento del traffico. La ditta Tecne, su incarico di Autostrade per l’Italia, ha dato il via alle operazioni in questi giorni, installando in alcune via della città dei rilevatori per il conteggio del numero di veicoli in transito. L’indagine continuerà nei prossimi giorni e interessa al momento via Madonna della Pietà, via Manara, via Pasubio, e via Torino.