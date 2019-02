Il sindaco Piergallini a colloquio con le Ferrovie per le barriere architettoniche alla stazione cittadina e per ampliare gli spazi già concessi alla Protezione Civile. Mentre per ora nessuna comunicazione si è avuta per i pannelli fonoassorbenti: “Quando la riceveremo, apriremo un confronto con la città”

GROTTAMMARE – Mentre a Cupra si discute appassionatamente sui pannelli fonoassorbenti e a San Benedetto i cittadini hanno sottoscritto una petizione per chiederne l’installazione in via Trento, per ora a Grottammare tutto tace. O quasi. Perché oggi il sindaco Enrico Piergallini, che aveva già un appuntamento preso con alcuni dirigenti regionali delle Ferrovie dello Stato, ha colto l’occasione per sapere qualcosa di più sulle barriere anti-rumore per Grottammare, che ancora non ha ricevuto alcuna documentazione in merito.

Effettivamente non vi è stato alcun invio del progetto di installazione di pannelli fonoassorbenti nel territorio di Grottammare: “L’unità tecnica di progetto ci sta lavorando, e lo riceveremo entro il 2019” spiega Piergallini. Ad ogni modo, da quel che trapela dall’incontro, il progetto non dovrebbe essere vincolante: “Non appena lo riceveremo apriremo un confronto con la città per capire al meglio come comportarci ed eventuali segnalazioni” aggiunge il primo cittadino.

Il fatto che il progetto sia stato inviato a Cupra ma non, ad esempio, a Grottammare (e certamente anche ad Ancona e Falconara), dipenderebbe dalla necessità di Ferrovie di organizzare i lavori per settori di intervento, spesso differenti anche all’interno di uno stesso Comune.

Altri temi toccati nell’incontro sono stati quelli relativi all’uso dei locali all’interno della Stazione per finalità pubbliche (“Vorremmo ampliare la sede già presente della Protezione Civile”) e delle barriere architettoniche. Qui, però, la situazione non è adeguata anche per la Stazione di San Benedetto: ci sarà, insomma, da avere pazienza. Forse soltanto dopo certi interventi di adeguamento delle stazioni anche la velocità di transito dei treni potrebbe aumentare.

