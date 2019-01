GROTTAMMARE – Ritiro mastelli fino al 23 febbraio, poi multe a chi non conferisce i rifiuti con gli strumenti stabiliti. E’ l’ultima chiamata per i residenti delle zone Centro e Valtesino, dove la raccolta differenziata 2.0 stenta a partire, dal momento che in troppi non hanno ancora provveduto a ritirare i nuovi mastelli.

A seguito di una recente riunione tra l’amministrazione comunale e la Picenambiente spa, è stato deciso di riattivare l’Ecosportello presso il Bocciodomo comunale di via San Carlo. Le famiglie che non hanno ancora ritirato il kit, dunque, potranno farlo ogni sabato fino al 23 febbraio, dalle 9 alle 12.

L’ecosportello era stato già attivato nel mese di novembre per le zone del Centro (compresi i quartieri nord di Grottammare), a dicembre era stato attivato per le zone della Valtesino. Nonostante queste e ulteriori successive aperture straordinarie, sono ancora molti i titolari di utenze (domestiche singole) che non hanno ritirato il kit di raccolta e quindi non più in linea con il nuovo sistema di conferimento, né con i nuovi calendari di raccolta.

Va ricordato che i nuovi calendari dei conferimenti (uno per la zona sud e uno per la zona nord) sono entrambi disponibili sia on line (sul sito del comune e sulla pagina Fb Città di Grottammare), sia in formato cartaceo (da ritirare all’URP).

“E’ stata prorogata l’ apertura dell’Ecosportello – spiega l’assessore alla Sostenibilità ambientale, Alessandra Biocca – per dare una ulteriore opportunità agli utenti che ancora non hanno ritirato il kit necessario per il giusto conferimento e mettersi in regola con il nuovo sistema di raccolta che investe le zone Centro e Valtesino”.

