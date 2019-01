SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Samb-Teramo si giocherà sabato 19 gennaio alle ore 18.30 e non, come inizialmente comunicato dalla Lega di Serie C, alle 20.30. La richiesta di cambio orario era stata avanzata dalla Samb Calcio e oggi è arrivata la conferma dell’accettazione da parte della Lega di Serie C.

