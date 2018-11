SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grandi manovre (si fa per dire) nella politica sambenedettese. Domani, in una conferenza stampa, il consigliere comunale Emidio Del Zompo, eletto nella lista civica Siamo San Benedetto in appoggio al sindaco Pasqualino Piunti, annuncerà ufficialmente il suo approdo alla Lega. C’è anche un matrimonio in corso, ma abbastanza sofferto: riguarda quello tra Marco Curzi, ex assessore della giunta Gaspari e rieletto consigliere comunale in appoggio al candidato del Partito Democratico Paolo Perazzoli, e il consigliere di Forza Italia Bruno Gabrielli, ex Presidente del Consiglio Comunale da tempo in rotta con il sindaco Pasqualino Piunti.

I due, sembra, vorrebbero costituire un gruppo comunale ma sulla base del regolamento comunale un gruppo può costituirsi soltanto se si fa riferimento ad un partito nazionale. Curzi ne parlerà anch’egli – tra le altre cose – in una conferenza prevista venerdì.

