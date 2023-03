SANBENEDETTO DEL TRONTO – È stato presentato nella tarda mattinata di venerdì 3 marzo il progetto per la realizzazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) , ad illustrarlo l’assessore all’Urbanistica e alla Viabilità Bruno Gabrielli ed il sindaco Antonio Spazzafumo.

“Il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) è un piano strategico- Spiega l’assessore Gabrielli – che si basa sugli strumenti di pianificazione esistenti e tiene in debita considerazione i principi di integrazione, partecipazione e valutazione per soddisfare, oggi e domani, le necessità di mobilità delle persone e delle merci con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nelle città e nei loro dintorni. Le politiche e le misure definite in un PUMS devono riguardare tutti i modi e le forme di trasporto presenti. ll Pums si occupa dei Trasporti Pubblici Locali, i Cosiddetti TPL, proprio per andare a rinnovare il Parco Mezzi che viaggia nelle città. Nel momento in cui questa città avrà a disposizione il PUMS, potrà accedere a dei fondi europei per mettere in campo quelle azioni previste dal PUMS”

Il PUMS segue le linee guida europee ed il piano strategico sarà poi la base su cui implementare il nuovo Piano Regolatore Generale. La redazione del piano, che costerà circa 110.000 euro e richiederà circa un anno di lavoro, è stata affidata alla Fondazione Links, ente della Compagnia di San Paolo e Politecnico di Torino, con una squadra di oltre 160 ricercatori.

Il PUMS non riguarda quindi solo la pedonabilità del centro ma è uno strumento volto a migliorare la sicurezza stradale e la salute pubblica, ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, le emissioni di gas serra e il consumo di energia. nel PUMS sarà sviluppato per legge anche il “Biciplan” per lo sviluppo della mobilità in bicicletta all’interno della rete nazionale di percorribilità ciclistica.