L’opposizione di “Progetto Paese” critica il primo cittadino per lo stato della balaustra: “Si spendono migliaia di euro per vantarsi con la Bandiera Arancione e poi non ci si cura dell’ingresso alla casa del popolo”

RIPATRANSONE – Critiche della minoranza di Progetto Paese all’amministrazione Lucciarini De Vincenzi in merito alla manutenzione urbana: “Cosa pensate se qualcuno v’invita a casa, e quando arrivate trovate sporco e in disordine?

Qualcosa di simile accade a Ripatransone. Si spendono qualche migliaia di euro per iscriversi alla Bandiera Arancione per promuovere il paese (o la vanità) e non si spendono alcune decine di euro per pulire il “salotto”, l’ingresso del Comune che è la casa del popolo, nel pieno centro storico. Il bello è che al consiglio comunale è stato nominato anche un delegato al decoro” si legge in una nota stampa.

