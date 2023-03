RIPATRANSONE – Alessandro Lucciarini De Vincenzi, candidato per il secondo mandato da Sindaco alle prossime elezioni amministrative in programma a Ripatransone il 14 e 15 maggio 2023, rende noti i nomi dei candidati appartenenti alla lista che lo sosterrà nella tornata elettorale.

“Come molti di voi hanno già appreso, voglio confermarvi che ho deciso di continuare la mia esperienza amministrativa ufficializzando da alcuni giorni la mia candidatura per il secondo mandato da Sindaco alle prossime elezioni amministrative in programma a Ripatransone il 14 e 15 maggio 2023.

L’attività del Sindaco si basa sulla collaborazione con una squadra amministrativa unita e costruita attorno a valori e obiettivi comuni. Una nuova squadra che sono qui oggi a presentarvi.

Permettetemi prima di fare i dovuti ringraziamenti.

Voglio ringraziare i colleghi di maggioranza che hanno deciso di confermare la propria disponibilità nel continuare l’azione amministrativa condotta in questi anni, spinti dalla volontà di proseguire il lavoro messo in campo e affrontare tutto ciò che di nuovo ci attende, nell’ottica di migliorare le condizioni di vita della nostra comunità.

Voglio ringraziare in particolare Sandro Cardarelli e Valter Nespeca, i colleghi dell’attuale maggioranza che hanno deciso per motivi personali di non proseguire nell’attività amministrativa. A loro va la mia gratitudine per avermi sostenuto ed aver sostenuto tutta la maggioranza nelle difficili scelte che ci hanno visti impegnati e nella condivisione dei successi raggiunti. Grazie per la fiducia incondizionata che avete riposto in me.

Ringrazio inoltre chi, contattato per questa nuova avventura, si è messo a disposizione senza indugio al fine di creare un gruppo pronto ad affrontare la sfida elettorale prima e, conseguentemente, le sfide quotidiane che ogni amministratore è tenuto a gestire costantemente.

Un gruppo di donne e uomini che ho personalmente voluto coinvolgere in questa nuova avventura. Ve li presento:

Stefania Bruni

Andrea Cellini

Dalila Cicchi

Maria Rita De Angelis

Stefano Fraticelli

Francesca Girolami

Antonella Illuminati

Silvia Maroni

Roberto Pasquali

Leonardo Perozzi

Alessandro Ricci

Magda Verdecchia

Un gruppo composto da persone su cui ho riposto la mia piena fiducia e che sono convinto svolgeranno un ottimo lavoro. Persone che hanno una diffusa rappresentatività nel vasto territorio Ripano, oltre che una profonda conoscenza dello stesso, e che possono costituire l’anello di congiunzione tra la cittadinanza e la pubblica amministrazione, al servizio di tutti.

Io voglio presentarmi così a tutti voi: nel nostro Teatro “Luigi Mercantini”.

La scelta non è casuale ma fortemente voluta. Il nostro centro storico è come una creatura distesa, ed il Teatro si trova nella posizione del cuore. Pulsa, fa vivere la nostra realtà, è il baricentro della nostra immensa cultura, ha rappresentato e rappresenta il principale obiettivo del nostro mandato e soprattutto è quel luogo dove frequentemente si concede il bis.

Mi piace sognare, ci piace sognare. Date fiducia a chi ha l’audacia di sognare.”