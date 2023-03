RIPATRANSONE – Elezioni Amministrative a Ripatransone, Alessandro Lucciarini De Vincenzi in corsa per il secondo mandato. Segue il comunicato ufficiale:

«Alessandro Lucciarini De Vincenzi sarà candidato per il secondo mandato da Sindaco alle prossime elezioni amministrative in programma a Ripatransone il 14 e 15 maggio 2023. A supportarlo, una squadra composta da parte dei componenti dell’attuale maggioranza. La lista sarà allargata a nuovi candidati che saranno presentati nei prossimi giorni.

“Dopo un’esperienza amministrativa intensa, fatta di sfide ed obiettivi raggiunti e di un risanamento complessivo del nostro ente, voglio continuare a mettermi a disposizione di Ripatransone rappresentandola nel prossimo mandato”, afferma l’attuale Sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi.

“In questi anni la nostra Città ha affrontato un percorso difficile dettato da una condizione economico-finanziaria e gestionale di forte fragilità, non per ultima la gestione del periodo pandemico che ha fermato buona parte delle attività amministrative.

Un percorso fatto di scelte, talvolta estremamente sofferte, negative in termini di consensi ma necessarie, che ci permettono oggi di riavere una realtà più forte e proiettata verso il futuro con maggior fiducia.

Ci siamo concentrati sulle opere infrastrutturali di cui la Città aveva bisogno: la strada via Gera di accesso alle scuole, la messa in sicurezza della Chiesa di San Filippo, il completamento del miglioramento sismico dell’ISC, gli interventi sulla viabilità comunale conclusi e quelli attualmente in corso finanziati con ‪996.000‬,00 euro.

Abbiamo riaperto i luoghi della nostra cultura come il Teatro Luigi Mercantini ed il Teatro delle Fonti e abbiamo lavorato affinché a breve possiamo riaprire la nostra Pinacoteca Civica, dove si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza e oggi ancora chiusa perché nel frattempo abbiamo aderito ad un bando, di cui stiamo attendendo l’esito, per il completamento degli infissi e dell’efficientamento energetico dell’immobile al fine di restituirlo completamente risanato.

Inoltre, abbiamo compiuto un grande passo in avanti con la promozione turistica con un +40% di presenze, dato che ci indica che la strada imboccata sia stata quella corretta e che le prospettive dei flussi potranno supportare investimenti e benessere per gli operatori economici locali.

Abbiamo generato progetti grazie all’intercettazione di fondi messi a disposizione da Bandi, tra cui spiccano senza dubbio i finanziamenti PNRR e numerosi altri finanziamenti regionali e nazionali.

E’ stato presentato il progetto esecutivo del distributore di carburante comunale, del quale stiamo acquisendo i pareri per la cantierizzazione e, per il quale, ringrazio la Banca di Ripatransone e del Fermano, nella persona del Presidente Dott. Michelino Michetti, per la sua personale disponibilità, del CdA tutto e dell’Istituto, per aver messo a disposizione l’area dove realizzare l’impianto.

Importante innovazioni anche nel comparto del sociale, con l’apertura di un ufficio esclusivo per la gestione dei servizi sociali e, in collaborazione con l’Ambito Territoriale 21, l’attivazione di uno sportello di ascolto un giorno alla settimana con la presenza di un assistente sociale, al fine di coordinare le attività di sostegno a chi ne ha bisogno.

Tutte le attività si sono potute condurre indubbiamente grazie ad un profondo risanamento di bilancio che ha visto il saldo delle nostre casse passare da -1,10 milioni di euro a +1,2 milioni di euro.

Abbiamo ripreso una realtà dopo l’anno del commissariamento con molto lavoro, gran parte del quale condotto in modo completamente gratuito e disinteressato dagli stessi colleghi amministratori, che ringrazio per avermi supportato e soprattutto sopportato, per minimizzare costi ed accelerare le azioni, che hanno migliorato le condizioni del nostro territorio”. “Un mandato, quello che ho avuto l’onore di condurre, faticoso, ricco di soddisfazioni ed errori, che comunque ha ridato vita alla nostra comunità e che ci ha permesso di risolvere annose problematiche che gravavano sulla Città. Ora abbiamo posto le basi per un futuro di grandi prospettive. Abbiamo un progetto solido e concreto per continuare a crescere e a dare a Ripatransone una visione per il suo futuro”».