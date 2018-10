Focus sul duello “principale” in atto in questo momento: quello fra il consigliere comunale Giorgio De Vecchis e il presidente della Regione Luca Ceriscioli. Uno vuole due ospedali (uno vicino a San Benedetto, di primo livello) l’altro (Ceriscioli) un ospedale unico a Pagliare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ in edicola il numero 1169 del settimanale di Riviera Oggi. Come al solito grande spazio alla Samb, con servizi sull’ultima partita di campionato a Gorgonzola contro la Giana Erminio, gara che è costata il posto a mister Giuseppe Magi (Giorgio Roselli al suo posto). Nell’inserto Lunedì Sport spazio anche per il debutto in campionato della Samb Basket.

Il menù principale di questa settimana è ancora la Sanità, argomento principe di questi mesi in tutta la Provincia. Proponiamo gli ultimi sviluppi sul nuovo ospedale, interviste e un riassunto fra il duello “principale” in atto in questo momento: quello fra il consigliere comunale Giorgio De Vecchis e il presidente della Regione Luca Ceriscioli. Uno vuole due ospedali (uno vicino a San Benedetto, di primo livello, e uno ad Ascoli) l’altro (Ceriscioli) un ospedale unico a Pagliare.

