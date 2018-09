SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Biblioteca “Lesca” di San Benedetto il 29 settembre propone una vera e propria “notte bianca” della cultura: una serata che si chiama “Biblionottambuli”. Il logo dell’evento, poi, è tutto un programma: un gufo che richiama nel lessico inglese la parola “Night Owl” (letteralmente gufo notturno) con cui si riferisce a chi sta in piedi fino a tardi.

E in effetti sabato la Biblioteca resta aperta fino all’una e mezza di notte. Ma le attività, davvero tante, cominciano già dalle 18. A quell’ora infatti sotto al colonnato verrà allestito un mercatino del libro: la Biblioteca raggrupperà infatti le decine e decine di testi donati dai cittadini durante l’anno e che non sono potuti entrare nel catalogo. Tutti al prezzo di un euro col ricavato che servirà a finanziare l’acquisto di libri nuovi per la struttura.

Ma non finisce certo qui la serata. Dalle 18 e 20 ci cono tutta una serie di attività per bambini: un villaggio giochi e poi i laboratori creativi per bimbi dai 3 ai 10 anni, mentre per quelli un po’ più grandicelli sarà allestita una postazione (a cura di Edizioni Inkiostro) in cui si potranno sfogliare e leggere i fumetti. Sempre alle 18 inizia un torneo di scacchi e mezz’ora dopo fino a tarda notte la saletta multimediale ospita una serie di proiezioni di film e documentari a cura della Fondazione Libero Bizzarri.

Dopo un’aperitivo offerto da cantine Ciù Ciù alle 20, dalle 21 e 15 Mimmo Minuto porta in Biblioteca Italo Moscati che presenta la sua ultima fatica letteraria: “Vittorio De Sica. Ladri di biciclette e ladri di cinema”. Sempre dalle 21, fino alle 23, il personale della Biblioteca metterà in piedi una serie di letture di fiabe per bambini fino agli 8 anni mentre dalle 23 la compagnia teatrale gli “O’Scenici” le fiabe le metterà in scena: si tratta delle storie di Giambattista Basile.

All’una e trenta, infine, quelli che rimarranno fino alla fine potranno gustarsi i cornetti caldi offerti dagli organizzatori. Legato all’evento anche il contest di Instagram che organizzerà “Instagramers Piceni”: gli hashtag per partecipare #biblionottambuli e #dovetileggo. Si vince un eReader Kobo.

