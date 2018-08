I militari hanno rintracciato e deferito il responsabile del brutto gesto: un 78enne. Aveva imbrattato con della vernice l’effige sulla lapide. Decisivo il sistema di videosorveglianza per l’identificazione

MONTEGRANARO – Al termine di un’indagine, le Forze dell’Ordine hanno individuato l’autore di un grave gesto.

Il 20 agosto, all’interno del cimitero di Montegranaro, qualcuno aveva imbrattato con della vernice l’effige sulla lapide del Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, ex Comandante della stazione locale.

I militari locali hanno rintracciato e denunciato per “vilipendio delle tombe” un 78enne con precedenti: avrebbe agito per un sentimento di rivalsa nei confronti del defunto carabinieri per passate vicissitudini.

Decisive le immagini del sistema di videosorveglianza comunale e il successivo riscontro fotografico per l’identificazione del responsabile.

