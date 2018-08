La corrida in salsa truentina, organizzata dalla Pro Loco di Martinsicuro, andrà in scena il 13 e 14 agosto alla rotonda Las Palmas. Per i dilettanti che si esibiranno sul palco in palio ricchissimi premi

MARTINSICURO – Olè El Toreador torna ad animare l’estate di Martinsicuro. La corrida in salsa truentina, evento molto amato da cittadini e turisti, si terrà il 13 e 14 alla rotonda Las Palmas dove aspiranti cantanti, comici e ballerini si esibiranno sul palco per provare a strappare applausi all’esigente pubblico. In caso contrario, dovranno accettare fischi, campanacci, trombette etc in pieno stile Corrida.

“L’importante è divertirsi e far divertire – le parole di Franco Consorti, presidente Pro Loco, e del direttivo – dopo un anno di assenza torna questo evento che è sempre stato un fiore all’occhiello dell’eventistica estiva della città. Il giudizio del pubblico sarà accompagnato da quello di una giuria tecnica che alla fine decreterà il vincitore che porterà a casa un premio di 500 euro in buoni benzina. 200 andranno, invece, al secondo e 100 al terzo. I primi tre classificati, inoltre, parteciperanno di diritto al Festival dell’Adriatico 2019 – Premio Alex Barone. Siete tutti invitati alla rotonda Las Palmas per questa due giorni assolutamente da non perdere”.

