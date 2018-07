SA BENEDETTO DEL TRONTO – Un altro “caso Spicocchi” a pochi mesi dai presunti auguri a Hitler di un professore dell’Isitituto Agrario di Ascoli. Stavolta a San Benedetto.

A fare gli auguri a Benito Mussolini (nato il 29 luglio 1883 a Predappio) è un consigliere del Cda della Multi Servizi, azienda controllata al 100% dal Comune di San Benedetto del Tronto. A scrivere “Buon compleanno alla memoria” è infatti Gian Luigi Pepa, avvocato, e consigliere appunto della Spa.

Il web, anche stavolta si è ribaltato e indignato. Sono in tanti, infatti in queste ore a chiedere le dimissioni di Pepa, a quanto pare nominato in quota “politica” nel suo ruolo. Questo un esempio: “Credo che questo membro del CDA della Multiservizi nominato dal sindaco Pasqualino Piunti debba presentare DIMISSIONI IMMEDIATE. In caso contrario, vuol dire che l’amministrazione approva celebrazioni del fascismo messe in atto dai propri esponenti”

