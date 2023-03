SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il prossimo venerdì 31 marzo sarà l’ultimo giorno utile per segnalare al Comune la presenza di colonie feline in città.

L’Amministrazione comunale, d’intesa con l’Azienda Multi Servizi spa, sta infatti aggiornando l’elenco delle colonie feline che deve essere poi trasmesso dall’Azienda Sanitaria.

Azienda Multi Servizi spa ha attivato nel Municipio di viale De Gasperi uno sportello dedicato proprio al benessere animale e che in questo periodo sta raccogliendo queste segnalazioni utilizzando un’apposita modulistica.

I referenti delle colonie feline possono dunque prendere contatto con il personale preposto scrivendo all’indirizzo e-mail brunib@comunesbt.it.

Ai referenti delle colonie feline sarà donato un quantitativo di crocchette per gatti.