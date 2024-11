SAN BENEDETTO – Segue nota stampa del sindaco Spazzafumo.

Intervengo nella querelle sulla cittadinanza onoraria, attribuita 100 anni fa da questo Comune, a Benito Mussolini per ribadire quanto già noto, ovvero che il nostro regolamento non consente di revocare l’onorificenza per persone decedute.

Questo non impedisce di ricordare che questa Amministrazione comunale ha sempre riconosciuto il valore dell’antifascismo come elemento cardine della sua azione politica e lo ha ribadito in diverse occasioni pubbliche, come si può evincere dagli interventi pronunciati in tali circostanze.