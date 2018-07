SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo i numerosi “Sold Out” ottenuti con l’opera Madama Butterfly, e i concerti di gala dell’opera lirica, giovedì 9 agosto alle ore 21,30 presso il suggestivo Giardino Ex – Acli di Ripatransone , andrà in scena “Il concerto di Gala dell’Opera Lirica” e verranno presentate le più belle arie e i duetti tratti dalle opere più famose, tra le quali: Carmen, Boheme, Tosca, La Traviata, Manon Lescaut, Turandot, Rigoletto , Don Giovanni , Pagliacci, Gianni Schicchi, Cavalleria Rusticana, La forza del destino. L’evento e’ patrocinato dal Comune di Ripatransone.



Uno spettacolo profondamente suggestivo, con la direzione artistica e musicale del Direttore d’Orchestra Roberto Pomili che ha scelto un cast fenomenale per questo evento.

Tutti sono protagonisti sul palco, ma il M. Pomili come sappiamo usa sempre un’organico particolare nei suoi eventi, infatti vedremo in scena 3 soprani un tenore e un baritono. Tutti e tre i soprani si esibiranno anche con duetti diversi e sicuramente ci sarà’ una sorta di sfida sul palco, gli artisti sono Laura de Santis conosciuta a livello nazionale e internazionale, Zarah Hible, soprano inglese con una voce incantevole, Jeonghee Jo soprano con un talento innato, il Tenore Yunkyu Kim cantante dalla voce raffinata, e il baritono Luca Giorgini talentuoso, il tutto seguito dall’accompagnamento del bravissimo pianista Enrico Angelozzi.

Riguardo al Maestro Roberto Pomili, l’artefice di tutto, non c’è bisogno di presentazioni: è un talento vero, si è esibito nei teatri più importanti del mondo tra i quali Carnegie Hall (New York) Kennedy Center (Washington DC.) Roy Thomson Hill (Toronto), Teatro alla Scala di Milano, Queen Elizabeth Hall Antwerpen, Theatre Concertgebouw Amsterdam, e tanti altri in India, Cina, Corea e Tailandia. Inoltre è il Direttore d’Orchestra dell’American International Orchestra, con la quale ha registrato in America tre cd’s e un cd dal vivo che hanno venduto oltre 10.000 copie in tutto il mondo. Vanta collaborazioni musicali con Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti, Josè Carreras e tanti altri, quindi lo spettacolo è garantito e sicuramente ci sarà’ un altro “Sold Out”.

La produzione sottolinea come collaboratore la societa’ Siquini Costruzioni SRL di Castignano e il Comune di Ripatransone vi invita tutti a questo evento meraviglioso che si replichera’ in altri teatri nazionali e internazionali.

