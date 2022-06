WASHINGTON – Sold out già una settimana prima del concerto del 27 giugno, a Washington, dove il musicista marchigiano Roberto Pomili ha conquistato e affascinato tutto il pubblico presente, confermando ancora una volta il suo talento, molto apprezzato oltre Oceano.

Roberto Pomili, che si è si è imposto all’attenzione internazionale come uno dei migliori interpreti di tango insieme ai migliori bandoneonisti e pianisti, si è esibito in trio in un tempio sacro della musica, il famoso Blues Alley, dove sono passati musicisti come Tony Bennet, Jaco Pastorius, Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Pat Metheny, Charles Mingus, Eva Cassidy, Mike Stern, Winton Marsalis, Oscar Peterson, Sonny Rollins, Steve Jordan. Pomili ha già venduto in America 10.000 copie dei suoi cd Live e si è esibito in alcuni tra i teatri più importanti del mondo come il Kennedy Center di Washington DC, la Carnegie Hall di New York, il Roy Thomson Hall di Toronto, il Barbican Center Exhibition di Londra, il Queen Elizabeth Hall di Antwerpen, il Concertgebouw Theater di Amsterdam.

“Ho apprezzato molto la presenza di un pubblico speciale, sono molto affezionato e grato al pubblico americano – ha dichiarato Pomili.