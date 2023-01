GROTTAMMARE – Venerdi 27 gennaio alle 21.30 presso il Teatro delle Energie inizia la stagione concertistica invernale con un importante evento musicale.

Danilo Rea al pianoforte e Roberto Pomili al contrabbasso si riuniscono per sperimentare una musica senza barriere con la possibilità di scambiarsi continuamente i ruoli, lanciata attraverso la libera creazione estemporanea che permette ai due artisti di sfruttare appieno le facoltà sonore dei rispettivi strumenti.

È un incontro tra due prestigiatori dell’improvvisazione, due artisti accomunati dall’apertura di vedute musicali e con una notevole carica espressiva, due dei più apprezzati protagonisti della scena nazionale e internazionale, nonché due straordinari improvvisatori che si sono affermati sia in ambito jazzistico sia nel mondo della musica leggera.

Danilo Rea, si è rapidamente imposto come pianista di riferimento del jazz italiano, ma parallelamente accompagna come pianista i più importanti cantautori italiani: Mina lo vuole prima ancora di Gino Paoli, ed entrambi gli restano fedeli negli anni, fino a oggi.

Intanto collabora con Claudio Baglioni, Pino Daniele, Domenico Modugno, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Renato Zero, Adriano Celentano; Roberto Pomili compositore, direttore d’orchestra e contrabbassista, é considerato tra i migliori contrabbassisti della sua generazione.

Si é esibito nei teatri più importanti del mondo, tra i quali:

Carnegie Hall (New York) Concertgebouw (Amsterdam), Queen Elizabeth Hall (Antwerpen, Belgio), Palais de Beaux – Arts (Bruxelles), Teatro Auditori (Barcellona), Barbican Exhibition Hall (Londra), Thailand Cultural Center (Bangkok,Thailandia), Arts Center New Delhi e Bombay (India) Grand Theatre Shangai (Cina), Seoul Arts Center (Corea), Roy Thomson Hall (Toronto), Kennedy Center (Washington D.C.) il famoso Jazz Club Blues Alley a Washington DC, il Blue Note di New York e tanti altri.

Mercurio Management

Informazioni 320 3619445

27 gennaio

Teatro delle Energie ore 21.30

Costo biglietto euro 20+2 diritti di prevendita

Prevendita presso:

Tabaccheria Marchionni Grottammare

Caffè Florian San Benedetto del Tronto