SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lo spagnolo Taberner batte il qualificato peruviano Varillas e si candida a favorito del torneo. Il gigante croato Pavic rimonta Gimeno Traver. Domani 20 luglio i quarti di finale della San Benedetto Tennis Cup a partire dalle 17.

Ci son volute due ore e un quarto, tante emozioni e capovolgimenti di punteggio prima di avere il nome del primo quartofinalista di giornata della San Benedetto Tennis Cup. Alla fine l’ha spuntata il gigante (1.96 m) Ante Pavic su Daniel Gimeno Traver col punteggio di 46 61 64. Il croato si è trovato sotto 3-0 nel decisivo set, ma non si è perso mai d’animo e ha iniziato a mettere pressione sul servizio di Gimeno, ottenendo il controbreak nel sesto game. Da lì ha preso il comando delle operazioni, riuscendo a strappare nuovamente il servizio allo spagnolo e poi a chiudere l’incontro pochi minuti dopo al secondo matchpoint.

Nella parte bassa del tabellone domani Pavic affronterà il Next Gen Carlos Taberner, fra i più accreditati per la vittoria finale. Il ventenne valenciano, che al primo turno aveva sconfitto agevolmente Tommy Robredo, ha battuto il peruviano Varillas, proveniente dalle qualificazioni. Archiviato agevolmente il primo set, Taberner si è trovato sotto 0-40 nel terzo gioco del secondo ma è riuscito ugualmente a tenere il servizio. Nel game successivo ha fatto il break decisivo, sfruttando un doppio fallo di Varillas. Alla fine lo score recita 63 63 per lo spagnolo, semifinalista a San Benedetto lo scorso anno. Non ci sono precedenti fra Taberner e Pavic.

Sono ora in campo i due azzurri Matteo Viola e Gianluigi Quinzi: il primo impegnato sul Campo 3 contro il portoghese Domingues, il secondo sul Centrale contro lo spagnolo Gutierrez – Ferrol. Di entrambi i match daremo conto più tardi nell’aggiornamento serale, insieme al definitivo ordine di gioco.

Il programma di domani inizierà alle 17 sia sul Centrale che sul Campo 3. Sul primo si giocheranno tre quarti di finale del singolare, mentre sul 3 le due semifinali del doppio intervallate dal quarto singolare. Ricordiamo che da domani l’ingresso al CT Maggioni sarà a pagamento: il ticket giornaliero per la tribuna numerata è in vendita a 10 €, mentre quello “ground” ne costa 5 e dà accesso ai campi secondari e alla tribuna Est fino a esaurimento dei posti. Per tutte le info, i risultati, gli ordini di gioco e i tabelloni aggiornati potete consultare il sito ufficiale dell’evento.

