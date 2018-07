SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il celeberrimo Gherardo Colombo, ex magistrato, divenuto famoso per aver condotto o contribuito a inchieste celebri quali la scoperta della Loggia P2, il delitto Giorgio Ambrosoli, Mani pulite, i processi Imi-Sir/Lodo Mondadori/Sme, il 4 luglio scorso ha presentato il suo libro “L’albero storto della giustizia” nella splendida cornice del Circolo Nautico Sambenedettese.

Colombo era ospite della XXXVII rassegna di “Incontri con l’ Autore”, la manifestazione letteraria promossa dall’associazione “I Luoghi della Scrittura”, la Libreria “La Bibliofila” con il patrocinio e contributo del Comune di San Benedetto del Tronto.

Accanto all’ex magistrato c’erano il “patron” della rassegna Mimmo Minuto, il Presidente del Circolo Nautico Sambenedettese Arcangelo Caputo e la giurista Favorita Barra che ha colloquiato con l’autore sui contenuti del libro. Per l’Amministrazione Comunale era presente l’assessore Antonella Baiocchi che ha portato i saluti del Sindaco: “Colombo si è confermato persona carismatica e di spessore ineguagliabile: grazie alle sue riflessioni, sono stati toccati temi cosmici come il significato di giustizia, di equità, di “scelta giusta”… Eventi come questo rappresentano un grande stimolo per rianimare la dignità umana, il senso della legalità e dei valori”.

Tantissime le persone intervenute, la migliore soddisfazione per Mimmo Minuto al quale vanno i ringraziamenti per queste inestimabili occasioni formative che offre al territorio.

