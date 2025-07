SAN BENEDETTO- In una suggestiva cornice naturale di una calda serata estiva, il 4 luglio 2025, è stato presentato, presso il Circolo Nautico, il nuovo romanzo di Diego Marani dal titolo L’ultima falsità. L’evento, organizzato dall’associazione I Luoghi della Scrittura e dalla libreria Libri ed Eventi, con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto e il contributo di BPER Banca e INIM, si colloca nell’ambito della 44ª edizione della rassegna “Incontri con l’Autore”. Dopo l’introduzione di Mimmo Minuto, presidente dell’associazione I Luoghi della Scrittura, ha dialogato con l’autore la professoressa Giancarla Perotti che, nel presentarlo, tra le altre cose, ha affermato: “Nel leggere questo libro quello che più ho gustato è stata la grande cultura che possiede Marani”.

Diego Marani infatti è autore di numerosi libri e il suo nome è famoso per aver rivestito diversi incarichi in abito europeo e culturale. Questo ultimo romanzo presenta come fulcro narrativo il rapporto psicoanalitico tra il protagonista, Danilo Zanca, un diplomatico italiano in crisi, e il suo analista. Rispetto alla scelta di questa tematica lo scrittore ha asserito: “Non c’è mai una decisione presa a tavolino, razionale quando si comincia a scrivere un libro. C’è una nebulosa che alla fine vortica e salta fuori un pianeta e lo scrittore si mette ad esplorare quello che la sua fantasia ha prodotto. L’inizio di questa riflessione è anche un po’ psicanalitica perché il libro inizia con uno scontro fra lo psicanalista e il paziente nella forma di due diverse mentalità, due diverse identità, due diversi tipi di italiani ma soprattutto di italiani all’estero perché tutto si svolge a Parigi”. Molto interessante è stata la sua riflessione sulla scrittura come terapia e il suo impegno per la cosiddetta “diplomazia culturale” cioè quella che lui definisce come “l’insieme degli strumenti per avvicinare paesi non europei con la cultura come terreno d’incontro”. Una serata molto interessante e di contenuto che ha coinvolto gli astanti i quali, alla fine, hanno posto alcune domande dando vita ad un dialogo vivo e partecipato