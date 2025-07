SAN BENEDETTO – Prosegue con un ospite d’eccezione la 44ª edizione della rassegna Incontri con l’Autore: giovedì 4 luglio alle ore 21.30 al Circolo Nautico Sambenedettese arriva Diego Marani, che presenterà il suo ultimo romanzo L’ultima falsità, edito da La nave di Teseo.

A dialogare con l’autore sarà Giancarla Perotti Barra, mentre l’introduzione, come da tradizione, sarà affidata a Mimmo Minuto, presidente dell’associazione I Luoghi della Scrittura.

Romanziere, linguista e creatore dell’“Europanto”, Marani torna con un’opera brillante e intensa che mescola ironia e introspezione, affrontando i temi dell’ambizione, dell’identità e del rapporto tra realtà e scrittura. Protagonista del romanzo è Danilo Zanca, un diplomatico italiano travolto da una crisi personale e professionale. Il racconto, affidato alla voce del suo analista, diventa uno specchio crudele e affascinante delle contraddizioni dell’uomo contemporaneo.

Attraverso L’ultima falsità, Marani riflette con lucidità sul potere salvifico della scrittura, descritta come “rifugio per chi non riesce a realizzarsi nella realtà”.

L’evento è organizzato da I Luoghi della Scrittura e dalla libreria Libri ed Eventi, con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto e il contributo di BPER Banca e INIM.