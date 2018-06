SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sta partendo la spedizione degli avvisi di pagamento per il contributo di bonifica 2018. Da quest’anno i bollettini potranno essere pagati con il nuovo sistema “Pago PA”, che li rende pagabili non solo in banca o alle Poste, ma anche online accedendo al sito mpay.regione.marche.it e presso ricevitorie, bancomat e supermercati (l’elenco completo è disponibile sul sito agid.gov.it/pagopa).

Il Consorzio di Bonifica è stato il primo ente ad introdurlo in tutta Regione Marche (nel 2019 diventerà obbligatorio per tutti gli enti pubblici), ma a causa di un ritardo nelle procedure di test del nuovo sistema, potrebbe accadere che il bollettino arrivi in prossimità della scadenza.

Per venire incontro alle esigenze dei propri consorziati e ridurre al minimo i disagi, il Consorzio ha deciso di concedere 15 giorni in più per effettuare il pagamento del contributo in caso di ritardata consegna dell’avviso,senza incorrere in alcuna sanzione. Ogni consorziato dovrà dunque aggiungere 15 giorni alla scadenza scritta nella propria cartella (le scadenze sono diverse a seconda del Comprensorio di appartenenza).

Con questo nuovo metodo l’ente di bonifica cerca di venire incontro ai propri consorziati agevolando più possibile gli adempimenti di legge.

