SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stata una grande festa di sport e divertimento quella svoltasi il 18 giugno al Circolo Tennis Maggioni di San Benedetto.

Si è svolta la seconda edizione del Padel “Riviera delle Palme”: presenti tante celebrità sportive e non solo. Gigi Di Biagio, Angelo Di Livio, Vincent Candela, Giampiero Maini, Antonio Chimenti e Stefano Desideri ma anche Stefano Masciarelli, Gianluca Pizzichini, Alessandro Romano e tanti altri. Presente anche Emidio Morganti e Walter Novellino.

Prima del torneo, i partecipanti si sono riservati un gustoso pranzetto allo chalet Blumarine, in riva al mare. A fine manifestazione, invece, si recheranno al Lido del Pescatore per la cena.

Tra agonismo e sano “sfottò”, si sono sfidati a colpa di racchetta nei due campi di padel, uno fresco fresco, presenti nell’impianto sportivo sambenedettese a pochi passi dal centro e dalle spiagge. Durante le gare un buon numero di persone sono accorse per assistere agli incontri ma anche per qualche foto e autografo con gli ospiti. Non è mancata la copertura di Sky Sport con la giornalista Vanessa Leonardi impegnata ad intervistare i protagonisti della kermesse. Presente anche il marito,e collega, Maurizio Compagnoni

Soddisfatti partecipanti e organizzatori (Assoalbergatori e Circolo Maggioni in primis con il Comune) per la conferma di un evento molto gradito che può diventare, già comunque lo è, un’ottima vetrina per la promozione turistica del territorio.

In finale la coppia Pizzichini-Romano contro Maini-Desideri: quest’ultimi hanno sconfitto i campioni in carica Di Biagio-Di Livio in semifinale, un pò a sorpresa. Ma a trionfare sono Gianluca Pizzichini e Alessandro Romano.

I vincitori, e i finalisti, hanno ricevuto dall’assessore dello Sport e Turismo Pierluigi Tassotti, presente alla cerimonia in rappresentanza del Comune, i premi.

Alla fine tante risate, il comico Stefano Masciarelli per l’occasione ‘conduttore’ molto gradito, e foto di gruppo a testimoniare la buona riuscita dell’evento sportivo con appuntamento alla prossima edizione.

